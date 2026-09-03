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Новокузнечанина на 210 тысяч рублей обокрала неблагодарная гостья

Новокузнечанина на 210 тысяч рублей обокрала неблагодарная гостья

В Новокузнецке полицейские по горячим следам задержали женщину, которая украла золотые украшения на сумму более 210 тысяч рублей.

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