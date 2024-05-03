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Крымская газета

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Коктебель, Орджоникидзе и часть феодосийского округа на 10 дней останутся без газа

Коктебель, Орджоникидзе и часть феодосийского округа на 10 дней останутся без газа

В связи с проведением работ по реконструкции сети газораспределения, а также работ по врезке и пуско-наладке вновь построенных сетей газораспределения к существующим сетям, в рамках программы догазификации, с 13 по 22 мая будет приостановлена подача газа для абонентов населенных пунктов: с.

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