РОССИЯ И УКРАИНА МОГУТ ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ.

ТАСС со ссылкой на Politico сообщает, что Польша и Украина обсуждают возможность подачи заявки на проведения ЧМ около 2040 года, в контексте: привлечь средства, чтобы восстанавливать регионы Украины.
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