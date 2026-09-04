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РОССИЯ И УКРАИНА МОГУТ ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ.

РОССИЯ И УКРАИНА МОГУТ ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ.

ТАСС со ссылкой на Politico сообщает, что Польша и Украина обсуждают возможность подачи заявки на проведения ЧМ около 2040 года, в контексте: привлечь средства, чтобы восстанавливать регионы Украины.

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