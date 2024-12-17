Армия России зачистила от ВСУ "Кураховский котёл" и спасает людей (6 фото)

▪️Бойцы подразделений ЮВО выбили ВСУ из Анновки и Весёлого Гая, затем провели эвакуацию и раздачу гуманитарной помощи ▪️Бойцами 68 армейского корпуса также была проведена успешная эвакуация гражданских лиц из н.