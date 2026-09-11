Буданов* озвучил неприятную для себя и всей Украины правду о конфликте с РФ

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) открыто признал, что беспилотники, которые Киев активно использует против России, не способны переломить ситуацию на фронте СВО, как бы сама Украина ни желала обратного.