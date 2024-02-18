«Горэлектротранс» сообщил об изменении троллейбусного движения по улице Седова

Изменения в троллейбусном движении на улице Седова произошли в связи с аварийными работами С 23:30 до завершения работ на сетях коммуникаций троллейбусное движение будет отведено по улице Седова от Большого Смоленского проспекта до площади Бехтерева.
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