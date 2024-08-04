# Чернильница Друзья, как бы то ни было, но в последнее время становятся заметны перемены в миграционном законодательстве и пусть не так быстро и не так жёстко, как хотелось бы, но работа в этом направлении ведётся! Одной из последних приятных новостей стало анонсирование законопроекта разработанного непосредственно в недрах МВД: Обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в Российскую Федерацию.
Киргизы ущемились из-за законов РФ по борьбе с нелегалами
Комментарии
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алекс кузь
Частная собств баев и басмачей с прищуром смотрит на все вокруг. Воссоздать ссср, и люди станут друг, товарищ и брат.
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15 час.
Александр Серов
Пусть вспомнят как они изжили русских из Киргизии и как они относились к русским.
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15 час.
Аудрюс
Интересно то, что в столице Киргизии Бишкеке живут люди, свободно владеющий русским языком, однако к нам приезжают люди из кишлаков, которые и не собираются учить язык страны в которую приезжают жить и работать! Это люди дикие с дикарскими понятиями и традициями! Вот таких то и не следует пускать к нам в страну, пусть в Бишкеке работают и живут, хотя, судя по всему, они и в Бишкеке ни кому не нужны...
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15 час.
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