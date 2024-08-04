Киргизы ущемились из-за законов РФ по борьбе с нелегалами

Аудрюс

Интересно то, что в столице Киргизии Бишкеке живут люди, свободно владеющий русским языком, однако к нам приезжают люди из кишлаков, которые и не собираются учить язык страны в которую приезжают жить и работать! Это люди дикие с дикарскими понятиями и традициями! Вот таких то и не следует пускать к нам в страну, пусть в Бишкеке работают и живут, хотя, судя по всему, они и в Бишкеке ни кому не нужны...