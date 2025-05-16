МВД: мошенники играют на эмоциях и создают ложную срочность

Мошенники внешне ничем не примечательны, легко сливаются с толпой, при этом хитры и изворотливы. Об этом рассказали в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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