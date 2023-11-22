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Блогер Влад Бумага станет ведущим телешоу на СТС

Блогер Влад Бумага станет ведущим телешоу на СТС

По данным СМИ, на презентации СТС канал анонсировал сразу несколько новых проектов. Одним из них стали "Прятки" с Егором Кридом, второе большое шоу досталось Бумаге, который дебютирует на СТС в качестве телеведущего.

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