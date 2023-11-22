Блогер Влад Бумага станет ведущим телешоу на СТС

По данным СМИ, на презентации СТС канал анонсировал сразу несколько новых проектов. Одним из них стали "Прятки" с Егором Кридом, второе большое шоу досталось Бумаге, который дебютирует на СТС в качестве телеведущего.
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