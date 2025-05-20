Стало известно о планах по строительству парка на месте ожесточенных боев

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может появиться постиндустриальный парк, однако окончательное решение должны будут принять власти и глава Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун.
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