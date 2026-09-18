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Царьград

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Ростов собрал гумпомощь для бойцов СВО и госпиталя к 277-летию

Ростов собрал гумпомощь для бойцов СВО и госпиталя к 277-летию

В донской столице накануне празднования 277-й годовщины основания города состоялся сбор гуманитарной помощи для нужд участников специальной военной операции и военного клинического госпиталя.

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