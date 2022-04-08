Защитник «Нэшвилла» Йоси – новый рекордсмен клуба по очкам за сезон (87+)

Защитник «Нэшвилла» Йоси – новый рекордсмен клуба по очкам за сезон (87+)

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси – новый рекордсмен клуба по очкам за сезон (87+).  Швейцарец трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2).

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