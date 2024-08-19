Семейный МФЦ открылся в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии открылся новый Семейный многофункциональный центр. Как сообщила вице-премьер республики, министр социальной политики и труда Ольга Лубнина, он заработал в Глазове на улице Энгельса, 30а.
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