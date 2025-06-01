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Царьград

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Европа блефует? Готовится к войне, но воевать не собирается: Замысел раскрылся в прямом эфире

Европа блефует? Готовится к войне, но воевать не собирается: Замысел раскрылся в прямом эфире

Европа блефует? Она как будто готовится к войне, но непосредственно воевать при этом не собирается. Замысел противников раскрылся в прямом эфире.

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