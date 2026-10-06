Ветеран СВО без руки, ноги и глаза рассказал о занятиях боксом после ранения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сапер Алексей Почуев, лишившийся руки, ноги и глаза в результате взрыва магнитной мины, после восстановления приступил к тренировкам по боксу вместе с другими ветеранами в Тульской области.
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