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ТАСС

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Ветеран СВО без руки, ноги и глаза рассказал о занятиях боксом после ранения

Ветеран СВО без руки, ноги и глаза рассказал о занятиях боксом после ранения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сапер Алексей Почуев, лишившийся руки, ноги и глаза в результате взрыва магнитной мины, после восстановления приступил к тренировкам по боксу вместе с другими ветеранами в Тульской области.

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