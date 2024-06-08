Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus

﻿﻿Что вы думаете о машине с двумя дверями не по бокам, а по торцам? Довольно смело даже для концепт-кара, не так ли? А ведь автомобили с такими особенностями конструкции массово производились не только где угодно, но и в послевоенной Германии, и даже у известного производителя мотоциклов! Сегодня мы рассмотрим историю развития и интересные особенности микроавтобуса Zundapp Janus.