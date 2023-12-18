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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минтюков набрал 0+2 с «Нью-Джерси» и лидирует в гонке ассистентов среди новичков НХЛ. У него 15 передач, у Бедарда – 14

Минтюков набрал 0+2 с «Нью-Джерси» и лидирует в гонке ассистентов среди новичков НХЛ. У него 15 передач, у Бедарда – 14

Защитник «Анахайма» отметился 2 результативными передачами на Адама Хенрика в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (5:1).

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