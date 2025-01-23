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Царьград

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20 домов и соцобъекты остались без тепла в Криводановке: ведутся работы

20 домов и соцобъекты остались без тепла в Криводановке: ведутся работы

В селе Криводановка Новосибирской области произошло аварийное отключение тепла, затронувшее 20 многоквартирных домов, школу, детский сад и дом культуры.

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