За догхантеров хотят взяться по-взрослому

За последние десять лет от рук догхантеров погибли тысячи домашних собак. Фото Simon Moog/Unsplash В сети активно обсуждается инициатива первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова о введении уголовного наказания за призывы к жестокому обращению с животными.