ЖИВОЙ УГОЛОК
ГлавнаяКошкиСобакиВидеоПернатыеАквариумНовостиСоветы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ЖИВОЙ УГОЛОК

19 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Все- таки, насколько собака по своему интеллекту выше человека! Собака познает мир через нос и рот. Человек- через ж...Не надо истерик —...
  • Элеонора Коган
    СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ АРЧИКУ!!!!«Отдавай – и, дро...
  • Элеонора Коган
    До слёз жаль Арчика, милого пёсика. Но спасибо владельцам, они одарили ему ещё год счастья и любви.НИЗКИЙ ИМ ЗЕМНОЙ П...«Отдавай – и, дро...

За догхантеров хотят взяться по-взрослому

За догхантеров хотят взяться по-взрослому

За последние десять лет от рук догхантеров погибли тысячи домашних собак. Фото Simon Moog/Unsplash В сети активно обсуждается инициатива первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова о введении уголовного наказания за призывы к жестокому обращению с животными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх