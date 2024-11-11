За догхантеров хотят взяться по-взрослому

За последние десять лет от рук догхантеров погибли тысячи домашних собак. Фото Simon Moog/Unsplash В сети активно обсуждается инициатива первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова о введении уголовного наказания за призывы к жестокому обращению с животными.
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