Питкяранта второй день без воды, аварию пытаются устранить

Жители Питкяранты остались без воды: опубликован график доставки, сегодня проводят земляные работы Аварийная ситуация с отключением водоснабжения в Питкяранте, произошедшая 23 января, продолжает развиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии