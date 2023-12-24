Минпросвещения: новогодние елки пройдут во всех российских школах

Валерий Протасов

Если Новогодние ёлки в школах отменить, то мигранты поймут это как свою победу. А дальше больше.Что нас ждт в таком случае? Тёмное Средневековье с толпами агрессивных малограмотных банд, повышение криминалитета. По-прежнему настаиваю на массовой депортации мигрантов. Добровольно завозить на свою территорию банды преступников - верх глупости или открытое вредительство. Когда это дойдёт до верхов? На них не действует ничто: ни требования и стоны народа, ни бращания Патриарха, ни прямые опасности превращения страны в уголовные анклавы. Перестаньте трепаться об экономической потребности в рабочей силе. Ещё немного - и страна окажется под властью такого восточного ига, с которым не сравнится никакое засилье джигитов Чингиз-хана и Батыя.