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Минпросвещения: новогодние елки пройдут во всех российских школах

Минпросвещения: новогодние елки пройдут во всех российских школах

Новогодние праздничные мероприятия состоятся во всех школах России, никаких ограничений нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

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Комментарии
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Валерий Протасов
Если Новогодние ёлки в школах отменить, то мигранты  поймут это как свою победу. А дальше больше.Что нас ждт в таком случае? Тёмное Средневековье с толпами агрессивных малограмотных банд, повышение криминалитета. По-прежнему настаиваю на массовой депортации мигрантов. Добровольно завозить на свою территорию банды преступников - верх глупости или открытое вредительство. Когда это дойдёт до верхов? На них не действует ничто: ни требования и стоны народа, ни бращания Патриарха, ни прямые опасности  превращения страны в уголовные анклавы. Перестаньте трепаться об экономической потребности в рабочей силе.  Ещё немного - и страна окажется под властью такого восточного ига, с которым не сравнится никакое засилье джигитов Чингиз-хана и Батыя.
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