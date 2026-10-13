Защита осужденного на пожизненный срок маньяка-актера Алексея Гаськова обжаловала его приговор. Об этом 13 октября сообщают «Известия» со ссылкой на материалы дела.
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