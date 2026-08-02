Сравнение силы шимпанзе и человека. Даже у небольшой обезьяны сила рестлера

Шимпанзе весит меньше взрослого человека, но его физические возможности могут удивить. На видео обезьяна спокойно забирается на деревянный домик, а затем помогает мужчине подняться наверх, подтягивая его за руку.
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