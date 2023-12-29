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Эксперт Артамонов предупредил об опасности болезни «зомби‑оленей» в США

Эксперт Артамонов предупредил об опасности болезни «зомби‑оленей» в США

РИАМО - 29 дек. Смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD) у оленей в США может представлять опасность и для людей, предупредил младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов «Р-Фарм» Андрей Артамонов в беседе с РИА Новости.

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