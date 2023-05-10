Показательная картина салом от украинских истеричек

Как вы знаете, сегодня в Москве на параде Победы по приглашению Владимира Путина присутствовали лидеры Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Узбекистана.
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