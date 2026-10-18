Новая дорога на юге Москвы соединила Каширское шоссе с Елецкой улицей. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, благодаря построенному проезду в Орехово-Борисове Южном появились альтернативные маршруты для личного и городского транспорта, а жилые дома и социальные объекты стали доступнее.
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