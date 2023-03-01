В Ленобласти 16-летнего юношу задержали за попытку поджечь военкомат

Подростка задержали за попытку поджечь здание военкомата в Кировске, передает телеканал 78. Минувшим вечером в полицию обратился охранник учреждения — он рассказал, что неизвестный бросил в дверь главного входа бутылку с зажигательной смесью.
Подростка задержали за попытку поджечь здание военкомата в Кировске, передает телеканал 78. Минувшим вечером в полицию обратился охранник учреждения — он рассказал, что неизвестный бросил в дверь главного входа бутылку с зажигательной смесью.
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