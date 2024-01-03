Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Мобилизовать зэков и забрасывать их «за поребрик» сеять хаос» – комбаты ВСУ

«Мобилизовать зэков и забрасывать их «за поребрик» сеять хаос» – комбаты ВСУ

Политнавигатор Мобилизация на Украине должна принять тотальные масштабы, людей нужно силой тащить на фронт.

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Комментарии
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Samarium
А что этих, которые &quot;в перьях&quot;, натравливать ??? Они и так давно уже не наши по своему духу и мировоззрению....Кто им заплатит, тому и служить будут....
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16 час.
Леонид Руси
Зэкам потрошить дома, в Хохляндии... сподручнее и безопаснее. Многие свалили, а квартиры без охраны. Они же не такие дурни как кастрюлеголовые, которые перед жидами на коленях стоят и при это надеятся на немыслимую щедрость запада ))) Поэтому их отправляют в мясорубку
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11 час.
Tyman Ros
Филип и Собчак прекрасно знали, что делали. И к ним отнеслись ещё с пониманием. Но заграница им не поможет. Они, как яркие фигуры могут там стать заложниками западного режима и пешками в игре . Их могут использовать против РФ и использовать полной, вплоть до совсем нехорошего финала. Поэтому надо извиняться и исправляться. Наконец то понять, что Россия - родная страна, что нужно заботиться и защищать ее в сложное время. Понять, что западу яркие фигуры нужны только как пешки, и уже пора давно начать противостоять западу и врагу РФ, а не изображать из себя тотлиберастов, то пидор...в. Они для запада - всего лишь российские идиоты, не уважающие свою страну, не уважающие народ и власть. Больше никто. Пора понять это!
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2 час.

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