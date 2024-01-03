«Мобилизовать зэков и забрасывать их «за поребрик» сеять хаос» – комбаты ВСУ

Зэкам потрошить дома, в Хохляндии... сподручнее и безопаснее. Многие свалили, а квартиры без охраны. Они же не такие дурни как кастрюлеголовые, которые перед жидами на коленях стоят и при это надеятся на немыслимую щедрость запада ))) Поэтому их отправляют в мясорубку

Tyman Ros

Филип и Собчак прекрасно знали, что делали. И к ним отнеслись ещё с пониманием. Но заграница им не поможет. Они, как яркие фигуры могут там стать заложниками западного режима и пешками в игре . Их могут использовать против РФ и использовать полной, вплоть до совсем нехорошего финала. Поэтому надо извиняться и исправляться. Наконец то понять, что Россия - родная страна, что нужно заботиться и защищать ее в сложное время. Понять, что западу яркие фигуры нужны только как пешки, и уже пора давно начать противостоять западу и врагу РФ, а не изображать из себя тотлиберастов, то пидор...в. Они для запада - всего лишь российские идиоты, не уважающие свою страну, не уважающие народ и власть. Больше никто. Пора понять это!