Глава Минобороны России и шеф Пентагона по телефону обсудили ситуацию на Украине

Это было первое общение Андрея Белоусова и Ллойда Остина. Инициатором была американская сторона. В последний раз главы военных ведомств общались в 2023 годуАндрей Белоусов и Ллойд Остин поговорили по телефону — это первое их общение после прихода Белоусова в Минобороны и первый контакт глав военных ведомств России и США больше чем за год.