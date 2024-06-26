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Глава Минобороны России и шеф Пентагона по телефону обсудили ситуацию на Украине

Глава Минобороны России и шеф Пентагона по телефону обсудили ситуацию на Украине

Это было первое общение Андрея Белоусова и Ллойда Остина. Инициатором была американская сторона. В последний раз главы военных ведомств общались в 2023 годуАндрей Белоусов и Ллойд Остин поговорили по телефону — это первое их общение после прихода Белоусова в Минобороны и первый контакт глав военных ведомств России и США больше чем за год.

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