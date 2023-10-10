ХАМАС: среди захваченных в Израиле заложников есть лица граждане России

Люди с двойным гражданством оказались среди заложников, захваченных в плен в Израиле.В Хамасе заявили о том, что среди захваченных в Израиле заложников есть люди с двойным гражданством, в числе которых и граждане России.
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