Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 929 подписчиков

ХАМАС: среди захваченных в Израиле заложников есть лица граждане России

ХАМАС: среди захваченных в Израиле заложников есть лица граждане России

Люди с двойным гражданством оказались среди заложников, захваченных в плен в Израиле.В Хамасе заявили о том, что среди захваченных в Израиле заложников есть люди с двойным гражданством, в числе которых и граждане России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх