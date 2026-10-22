Один из них затем отрицал, что сделал это OpenAI сообщила о двух случаях, когда её ИИ-агенты ослабили системы, предназначенные для контроля за их собственным поведением.
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