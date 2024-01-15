В Чеченской Республике на глазах у ребёнка зарезали имама мечети из-за кровной мести

Имам станицы Воскресеновской был убит на глазах маленького сына, что противоречит законам ислама.В Чеченской Республике неизвестный человек зарезал имама станицы Воскресеновской на глазах его маленького ребёнка, вопреки законам древнего обычая.
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