Nokia распрощается с десятком тысяч сотрудников

Финский телекоммуникационный гигант запланировал масштабное сокращение сотрудников. Nokia заявила об этом в момент публикации отчета, чтобы компенсировать негативные последствия от падения прибыли в III-м квартале.
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