Всероссийский арт-фестиваль «КОРНИ» состоится в Дзержинске в начале октября

С 7 по 13 октября Дзержинск впервые станет площадкой Всероссийского арт-фестиваля «КОРНИ». В парк «Утиное озеро» съедутся лучшие резчики по дереву со всей страны, чтобы показать свое мастерство и подарить дзержинскому экопарку оригинальные композиции, сделанные из стволов деревьев.