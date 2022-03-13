Каждый третий россиянин собирается оформить карту "Мир-UnionPay" - исследование

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм. После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту "Мир-UnionPay", говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.