Крупный производитель водки в России решил заняться закуской

Производитель водки «Белуга» Novabev Group зарегистрировал бренд Fox and Dogs для снеков и закусок. О том, что компания решила запустить зонтичный бренд, со ссылкой на данные Роспатента сообщает «Коммерсантъ».
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