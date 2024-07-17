Что делать, если укусила собака – Остановить кровотечение давлением на рану, прижать любую ткань, идеале стерильный бинт или салфетку из аптечки хотя бы на 5 мин – Промыть рану струёй воды, промыть мыльным раствором, после дезраствором: хлоргесидином, октенисептом, местамидином, на рану и на кожу вокруг мазь с антибиотиком: мупироцин, фуцидин, банеоцин – Наложить марлю или салфетку, зафиксировать сетчатым трубчатым бинтом или пластырем – Укушенную рану нельзя забинтовывать или заклеивать пластырем – После оказания неотложной помощи идём к врачу, чтобы решить вопрос о приёме антибиотика внутрь, профилактике столбняка и бешенства 💬@bobcat_md ℹ️ Любимый Сочи.