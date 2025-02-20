20 февраля 1945. Пресса США на смерть Ивана Черняховского

20 февраля 1945. Пресса США на смерть Ивана Черняховского20 февраля, радикально изменившая отношение по отношению к СССР американская пресса, откликнулась на трагическую гибель молодого комондарма Ивана Даниловича Черняховского.
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