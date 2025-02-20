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Лента новостей Крыма

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20 февраля 1945. Пресса США на смерть Ивана Черняховского

20 февраля 1945. Пресса США на смерть Ивана Черняховского

20 февраля 1945. Пресса США на смерть Ивана Черняховского20 февраля, радикально изменившая отношение по отношению к СССР американская пресса, откликнулась на трагическую гибель молодого комондарма Ивана Даниловича Черняховского.

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