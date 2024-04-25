Чистое золото из отходов: Ученые нашли новый способ переработки старой электроники

Сделав инновационный шаг вперед, корейские ученые разработали новый метод переработки золота из выброшенной электроники, обещая снизить зависимость от импортных металлов и решить проблему экологических отходов.
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