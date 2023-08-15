Наш потерянный мир

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Используемое в СВО российское оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»

Используемое в СВО российское оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»

Оружие, используемое Россией в ходе спецоперации на Украине, находится в топе продаж «Рособоронэкспорта».

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
ОПК без экспорта загнется.Большая разница ценовая между внутренней и экспортной.Аграрии в таком положении. разница в 12-14 тыс руб.
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14 час.
vnesterov1960 Нестеров
Российское оружие  -  лучшее в мире!
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13 час.
vnesterov1960 Нестеров
Победа будет за нами!
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13 час.

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