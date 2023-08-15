Используемое в СВО российское оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»

Наш потерянный мирВоенное делоПодписатьсяИспользуемое в СВО российское оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»Оружие, используемое Россией в ходе спецоперации на Украине, находится в топе продаж «Рособоронэкспорта».Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииVGVasily GolovОПК без экспорта загнется.Большая разница ценовая между внутренней и экспортной.Аграрии в таком положении. разница в 12-14 тыс руб.Ответить14 час.vnesterov1960 НестеровРоссийское оружие - лучшее в мире!Ответить13 час.vnesterov1960 НестеровПобеда будет за нами!Ответить13 час.
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