"КП": метровую новогоднюю елку можно срубить за 29 рублей

Новогоднюю елку можно срубить самостоятельно в ближайших лесничествах. Об этом сообщает kp.ru. Так, например, в Пермском лесничестве ели до метра продают примерно за 29 рублей, до двух метров - за 58 рублей, до трех метров - за 87 рублей.
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