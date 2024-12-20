"КП": метровую новогоднюю елку можно срубить за 29 рублей

Новогоднюю елку можно срубить самостоятельно в ближайших лесничествах. Об этом сообщает kp.ru. Так, например, в Пермском лесничестве ели до метра продают примерно за 29 рублей, до двух метров - за 58 рублей, до трех метров - за 87 рублей.