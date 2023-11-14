ФСБ: Пособнику «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* был вынесен приговор

Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации (УФСБ) по городу Москве и Московской области была пресечена противоправная деятельность, виновным в которой оказался гражданин одной из среднеазиатских республик Очилдиев Жасурбек Ахмадович, 1998 года рождения.