ФСБ: Пособнику «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* был вынесен приговор

Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации (УФСБ) по городу Москве и Московской области была пресечена противоправная деятельность, виновным в которой оказался гражданин одной из среднеазиатских республик Очилдиев Жасурбек Ахмадович, 1998 года рождения.
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