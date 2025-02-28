О проведении размещения 03 марта 2025 года биржевых облигаций серии БО-01 (Дополнительный выпуск №1) "СИНАРА-Капитал" (ООО)

Участникам торгов Информируем вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 11 декабря 2024 года (Протокол №13) и Частью II.