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Блог частного инвестора

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О проведении размещения 03 марта 2025 года биржевых облигаций серии БО-01 (Дополнительный выпуск №1) "СИНАРА-Капитал" (ООО)

О проведении размещения 03 марта 2025 года биржевых облигаций серии БО-01 (Дополнительный выпуск №1) "СИНАРА-Капитал" (ООО)

Участникам торгов Информируем вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 11 декабря 2024 года (Протокол №13) и Частью II.

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