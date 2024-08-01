Поддержавшая после потери Чернышева женщина заявила, как влюбилась в мужчину: «Все думали мы вместе, а я ни в какую. Но он добился своего»

После того как активно Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков поддерживали Петра Чернышева и Анастасию Заворотнюк в борьбе за жизнь девушки, интерес к этой прекрасной паре у общественности возрос в разы.
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