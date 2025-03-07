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В России перестала падать выдача автокредитов

В России перестала падать выдача автокредитов

В феврале 2025 года выдача автокредитов в России прекратила падать. Количество оформленных займов на покупку машины сократилось менее чем на два процента, в то время как в январе оно снизилось на треть (минус 30 процентов), со ссылкой на данные Frank RG сообщает «Коммерсантъ».

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