В России перестала падать выдача автокредитов

В феврале 2025 года выдача автокредитов в России прекратила падать. Количество оформленных займов на покупку машины сократилось менее чем на два процента, в то время как в январе оно снизилось на треть (минус 30 процентов), со ссылкой на данные Frank RG сообщает «Коммерсантъ».