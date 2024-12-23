ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Северный» в городе Часов Яр – Пушилин Российские военные установили полный контроль над микрорайоном «Северный» в городе Часов Яр в ДНР.
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ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Северный» в городе Часов Яр – Пушилин Российские военные установили полный контроль над микрорайоном «Северный» в городе Часов Яр в ДНР.
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