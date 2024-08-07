Американская радиокомпания назвала успешной работу российского СМИ в Африке

Зарубежное СМИ «Голос Америки»* отметило успешную работу по борьбе с колониализмом RT в Африке. В американской радиокомпании привели позицию телеканала: Россия никогда не имела колоний за пределами своей территории, а СССР помогал африканским странам бороться за освобождение от колонизаторов.