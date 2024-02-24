Пушков заявил о риске столкновения РФ и НАТО в случае поставок F-16 на Украину

Риски прямого столкновения России и НАТО увеличатся после передачи Украине истребителей F-16. Об этом 23 февраля заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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