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Пушков заявил о риске столкновения РФ и НАТО в случае поставок F-16 на Украину

Пушков заявил о риске столкновения РФ и НАТО в случае поставок F-16 на Украину

Риски прямого столкновения России и НАТО увеличатся после передачи Украине истребителей F-16. Об этом 23 февраля заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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