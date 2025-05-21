“Воскресный бульвар” приглашает на танцы в Иркутске

“Воскресный бульвар” – танцевальные вечера для тех, кто молод душой, стартовали в Иркутске. Каждое воскресенье на бульваре Гагарина, 9, под аккомпанемент городского эстрадно-духового оркестра звучат популярные советские мелодии 50-70-х годов и песни военных лет.