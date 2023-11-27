Окружной учебный центр по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск ВВО отметил вековой юбилей

Праздничные мероприятия состоялись с участием временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа – генерал лейтенанта Михаила Носулева, командования и военнослужащих центра, юнармейцев, а также приглашенных гостей.
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